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Forum des associations du quartier Breil-Barberie, Pôle associatif du Breil Malville, Nantes

Forum des associations du quartier Breil-Barberie, Pôle associatif du Breil Malville, Nantes

Forum des associations du quartier Breil-Barberie, Pôle associatif du Breil Malville, Nantes vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : Pôle associatif du Breil Malville

Adresse : 38 Rue du Breil, Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Forum des associations du quartier Breil-Barberie Vendredi 4 septembre, 16h30 Pôle associatif du Breil Malville Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T16:30:00+02:00 – 2026-09-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-04T16:30:00+02:00 – 2026-09-04T19:00:00+02:00

Vous cherchez une activité pour la rentrée ? Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif au 38 rue du Breil le samedi 4 septembre de 16h30 à 19h.
Profitez en même temps de la fête de rentrée du Centre Sportif et Culturel la Laetitia.
Plus d’informations sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
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