Forum des associations du quartier Centre-ville, Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, Nantes
Forum des associations du quartier Centre-ville, Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, Nantes vendredi 4 septembre 2026.
Forum des associations du quartier Centre-ville Vendredi 4 septembre, 16h00 Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T16:00:00+02:00 – 2026-09-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-04T16:00:00+02:00 – 2026-09-04T20:00:00+02:00
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?
Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier Madeleine Champ-de-Mars le vendredi 4 septembre de 16h à 20h.
Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Maison de quartier Madeleine Champ de Mars 22 rue Emile Péhant 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir les associations du quartier Centre-Ville forum associations
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