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Forum des associations du quartier Hauts-Pavés–Saint-Félix Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Forum des associations du quartier Hauts-Pavés–Saint-Félix Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Forum des associations du quartier Hauts-Pavés–Saint-Félix Pôle associatif Félix Thomas Nantes samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Pôle associatif Félix Thomas

Adresse : 39 Rue Félix Thomas

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 13:00
Gratuit : oui  Tout public 

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif au Pôle associatif Félix Thomas le samedi 12 septembre de 10h à 13h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 82 28 https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative


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