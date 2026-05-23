Forum des associations du quartier Hauts-Pavés–Saint-Félix Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif au Pôle associatif Félix Thomas le samedi 12 septembre de 10h à 13h.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28 https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative



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