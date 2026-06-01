Forum des associations du quartier Hauts-Pavés–Saint-Félix, Pôle associatif Félix Thomas, Nantes

Forum des associations du quartier Hauts-Pavés–Saint-Félix Samedi 12 septembre, 10h00 Pôle associatif Félix Thomas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?

Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif au Pôle associatif Félix Thomas le samedi 12 septembre de 10h à 13h.

Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Pôle associatif Félix Thomas 39 Rue Félix Thomas, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative »}]

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