Forum des associations du quartier île de Nantes, Maison de quartier de l’Ile – ACCOORD, Nantes

Forum des associations du quartier île de Nantes Samedi 12 septembre, 14h00 Maison de quartier de l’Ile – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?

Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier de l’Ile de Nantes le samedi 12 septembre de 14h à 17h.

Vous pourrez aussi profiter de la fête de quartier organisée par l’Accoord.

Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier de l’Ile – ACCOORD 2 Rue Conan Mériadec, Nantes Nantes 44000 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative »}]

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