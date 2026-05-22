Forum des associations du quartier île de Nantes Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes
Forum des associations du quartier île de Nantes Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes samedi 12 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier de l’Ile de Nantes le samedi 12 septembre de 14h à 17h.Vous pourrez aussi profiter de la fête de quartier organisée par l’Accoord.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Maison de quartier de l’Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative
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