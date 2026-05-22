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Forum des associations du quartier île de Nantes Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes

Forum des associations du quartier île de Nantes Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes

Forum des associations du quartier île de Nantes Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Maison de quartier de l'Ile de Nantes

Adresse : 2 Rue Conan Mériadec

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier de l’Ile de Nantes le samedi 12 septembre de 14h à 17h.Vous pourrez aussi profiter de la fête de quartier organisée par l’Accoord.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier de l’Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative


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