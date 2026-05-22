Forum des associations du quartier île de Nantes Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier de l’Ile de Nantes le samedi 12 septembre de 14h à 17h.Vous pourrez aussi profiter de la fête de quartier organisée par l’Accoord.Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier de l’Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-bientot-la-rentree-associative



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