Forum des associations du quartier Nantes Erdre, La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles, Nantes

Forum des associations du quartier Nantes Erdre Samedi 12 septembre, 09h00 La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?

Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à la Maison de quartier La Locomotive, le samedi 12 septembre de 9h à 13h.

Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

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