Forum des associations du quartier Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors du forum associatif le samedi 12 septembre de 10h à 17h.Elles présenteront leurs activités avec démonstrations et initiations. Profitez des animations, ateliers, concerts, spectacles, expositions et fêtez les 20 ans de la Maison de quartier La Mano !17h : Concert du groupe The Royal Premiers*Restauration sur placeC’est la fête à Nantes Nord !Les 12, 16, 25 et 26 septembre, le quartier Nantes Nord se fête.

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr



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