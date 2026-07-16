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Rendez-vous au jardin Chêne des anglais, Jardin chêne des anglais, Nantes

mercredi 12 août 2026 · Jardin chêne des anglais · Nantes

Rendez-vous au jardin Chêne des anglais, Jardin chêne des anglais, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Jardin chêne des anglais
Adresse
1 rue Jacques Cartier Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Mercredi 12 août, 15h00 Jardin chêne des anglais Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T15:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T15:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00

Venez jardiner du semis à l’arrosage sans oublier l’entretien de ce jardin collectif au quartier ! Il est aussi possible de simplement venir discuter,
participer aux activités saisonnières comme de la peinture, des petites préparations culinaires, des jeux, etc.
Contactez l’association ECOS pour plus d’informations !

Jardin chêne des anglais 1 rue Jacques Cartier Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Atelier de jardinage au jardin du Chêne des anglais

ECOS

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