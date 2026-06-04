Forum des associations du quartier Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à Maison de quartier La Mano le samedi 12 septembre.Et venez profiter de l’événement organisé pour les 20 ans de La Mano (Informations à venir)Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative



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