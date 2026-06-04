Forum des associations du quartier Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes
Forum des associations du quartier Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes samedi 12 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à Maison de quartier La Mano le samedi 12 septembre.Et venez profiter de l’événement organisé pour les 20 ans de La Mano (Informations à venir)Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative
Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative
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