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Forum des associations du quartier Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes

Forum des associations du quartier Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes

Forum des associations du quartier Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Maison de quartier La Mano

Adresse : 3 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?Venez rencontrer les associations et les bénévoles de votre quartier lors d’un temps festif à Maison de quartier La Mano le samedi 12 septembre.Et venez profiter de l’événement organisé pour les 20 ans de La Mano (Informations à venir)Plus d’information sur metropole.nantes.fr/rentree-associative

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/c-est-la-rentree-associative


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