Forum des associations et artisans Saint-Denis-d’Anjou
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Denis-d'Anjou
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Anjou
Forum des associations et artisans
Complexe sportif des Mazerits Saint-Denis-d’Anjou Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Animations musique avec le groupe F’Pock, restauration avec plusieurs food-trucks, animations proposées par les associations et les artisans et feu d’artifice à partir de 22h. .
Complexe sportif des Mazerits Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 69 09
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L’événement Forum des associations et artisans Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-22 par SUD MAYENNE