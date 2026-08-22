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AGENDA · Saint-Denis-d'Anjou

Forum des associations et artisans Saint-Denis-d’Anjou

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Denis-d'Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Complexe sportif des Mazerits
Ville
53290 Saint-Denis-d'Anjou
Département
Mayenne
Tarif

Saint-Denis-d’Anjou

Forum des associations et artisans

Complexe sportif des Mazerits Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Animations musique avec le groupe F’Pock, restauration avec plusieurs food-trucks, animations proposées par les associations et les artisans et feu d’artifice à partir de 22h.   .

Complexe sportif des Mazerits Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 69 09 

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English :

L’événement Forum des associations et artisans Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-22 par SUD MAYENNE

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