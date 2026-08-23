Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées à Saint-Denis-d’Anjou Office de tourisme Saint-Denis-d’Anjou

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées à Saint-Denis-d’Anjou

Office de tourisme 2 Gr Grande Rue Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Petite Cité de Caractère Saint-Denis-d’Anjou !

Saint Denis d’Anjou est un petit village classé Petite Cité de Caractère . Nous vous invitons à découvrir le patrimoine architectural et naturel de la commune.

Bienvenue à Saint Denis d’Anjou, commune de 1510 habitants située au Sud-Est du département de la Mayenne, dans les Pays de la Loire. La commune est à la frontière de deux autres départements que sont le Maine-et-Loire et la Sarthe. A 2 heures de Paris seulement, Saint Denis d’Anjou village médiéval se distingue de par sa labellisation en tant que Petite Cité de Caractère, l’une des sept de la Mayenne. C’est aussi un village aux trois clochers classés. En effet, le territoire de la commune dyonisienne comprend également celui de Varennes-Bourreau en bord de Sarthe, et de Saint Martin de Villenglose, route d’Angers. C’est en 1813 que les paroisses de Varennes-Bourreau et de St Martin de Villenglose sont rattachées à St Denis d’Anjou, voilà pourquoi nous parlons de St Denis d’Anjou comme étant un village aux trois clochers. Les églises de ces trois villages sont classées au titre des Monuments Historiques. St Denis d’Anjou est également jumelé avec la commune de Buxheim en Bavière.

Visites proposées

Visite de Saint-Denis-d’Anjou samedi et dimanche à 10h et à 14h

Visite de la chapelle de Varennes-Bourreau samedi 19 à 16h

Visite de la Chapelle de Saint-Martin-de-Villenglose dimanche à 16h

Rdv à l’office de tourisme.

Concert de David Vincent, le samedi 19 septembre. Concert de piano par David Vincent et d’une chanteuse. Sous les Halles à partir de 20h30 .

Office de tourisme 2 Gr Grande Rue Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 69 09 officedetourismesda@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Petite Cité de Caractère Saint-Denis-d’Anjou!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées à Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SUD MAYENNE