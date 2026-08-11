Forum des associations et des activités Mirmande Cliousclat Mirmande
samedi 12 septembre 2026 · Mirmande
Informations pratiques
Mirmande
Forum des associations et des activités Mirmande Cliousclat
Place du Champ de Foire et plusieurs lieux à Mirmande Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les acteurs locaux et associations vous accueillent à leurs stands pour échanger et vous présenter leurs activités sportives, artistiques, de bien-être, thérapeutiques, culturelles, environnementales. Marché de producteurs et espace pique-nique.
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Place du Champ de Foire et plusieurs lieux à Mirmande Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 evenementiel@mirmande.org
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English :
Local organizations and associations welcome you to their booths to chat with you and introduce you to their activities: sports, arts, wellness, therapy, culture, and the environment. Farmers’ market and picnic area.
L’événement Forum des associations et des activités Mirmande Cliousclat Mirmande a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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