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AGENDA · Mirmande

Soirées Guinguettes closing Mirmande

vendredi 28 août 2026 · Mirmande

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parking du Champ de Foire
Ville
26270 Mirmande
Département
Drôme
Tarif

Mirmande

Soirées Guinguettes closing

Parking du Champ de Foire Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Tapas, vin, soft, bière
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Parking du Champ de Foire Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 21 82 

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English :

Tapas, wine, soft drinks, beer

L’événement Soirées Guinguettes closing Mirmande a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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