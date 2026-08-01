Informations pratiques

Mirmande

Soirées Guinguettes closing

Parking du Champ de Foire Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 23:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Tapas, vin, soft, bière

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Parking du Champ de Foire Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 21 82

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English :

Tapas, wine, soft drinks, beer

L’événement Soirées Guinguettes closing Mirmande a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme