AGENDA · Mirmande
Soirées Guinguettes Live concert Mirmande
vendredi 14 août 2026 · Mirmande
Informations pratiques
Mirmande
Soirées Guinguettes Live concert
Parking du Champ de Foire Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Tapas, vin, soft, bière
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Parking du Champ de Foire Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 21 82
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English :
Tapas, wine, soft drinks, beer
L’événement Soirées Guinguettes Live concert Mirmande a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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