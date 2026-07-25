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AGENDA · Bressuire

Forum des associations et du bénévolat Bressuire

samedi 5 septembre 2026 · Bressuire

Forum des associations et du bénévolat Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Bocapole
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Forum des associations et du bénévolat

Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

À la rentrée, faites le plein d’activités !
Retrouvez le Forum des Associations et du Bénévolat à Bocapole, avec de nombreuses associations bressuiraises présentes (sportives, caritatives, culturelles, vie pratique, jumelages et patrimoine, …).
Des démonstrations et initiations gratuites.   .

Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40  mairie@ville-bressuire.fr

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English : Forum des associations et du bénévolat

L’événement Forum des associations et du bénévolat Bressuire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais

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