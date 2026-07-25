Informations pratiques

Bressuire

Forum des associations et du bénévolat

Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

À la rentrée, faites le plein d’activités !

Retrouvez le Forum des Associations et du Bénévolat à Bocapole, avec de nombreuses associations bressuiraises présentes (sportives, caritatives, culturelles, vie pratique, jumelages et patrimoine, …).

Des démonstrations et initiations gratuites. .

Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 mairie@ville-bressuire.fr

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English : Forum des associations et du bénévolat

L’événement Forum des associations et du bénévolat Bressuire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais