Forum des associations et du bénévolat Bressuire
samedi 5 septembre 2026 · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Forum des associations et du bénévolat
Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
À la rentrée, faites le plein d’activités !
Retrouvez le Forum des Associations et du Bénévolat à Bocapole, avec de nombreuses associations bressuiraises présentes (sportives, caritatives, culturelles, vie pratique, jumelages et patrimoine, …).
Des démonstrations et initiations gratuites. .
Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 mairie@ville-bressuire.fr
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English : Forum des associations et du bénévolat
L’événement Forum des associations et du bénévolat Bressuire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais
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