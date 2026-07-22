Forum des associations Feytiat
samedi 5 septembre 2026 · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Forum des associations
Rue Frédéric Legrand Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Forum des Associations de Feytiat est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Ouvert à tous, il permet de découvrir la richesse du tissu associatif local à travers des stands, des démonstrations et des animations. Sports, culture, loisirs, solidarité ou activités de bien-être chacun peut rencontrer les bénévoles, s’informer et trouver une activité qui lui correspond. Convivial et festif, cet événement reflète le dynamisme de la commune et offre un agréable moment de découverte et de partage, aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs de passage. .
Rue Frédéric Legrand Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Feytiat a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Limoges Métropole
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