Forum des associations Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey
samedi 5 septembre 2026 · Salle de convivialité · Gevigney-et-Mercey
Informations pratiques
Gevigney-et-Mercey
Forum des associations
Salle de convivialité En la Maladière Gevigney-et-Mercey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez à la rencontre des associations des Hauts du Val de Saône le samedi 5 septembre de 14h à 18h !
Entrée gratuite.
Organisé par la Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône. .
Salle de convivialité En la Maladière Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 19 90
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-08-12 par JUSSEY TOURISME
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