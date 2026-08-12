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AGENDA · Gevigney-et-Mercey

Forum des associations Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey

samedi 5 septembre 2026 · Salle de convivialité · Gevigney-et-Mercey

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle de convivialité
Adresse
En la Maladière
Ville
70500 Gevigney-et-Mercey
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gevigney-et-Mercey

Forum des associations

Salle de convivialité En la Maladière Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez à la rencontre des associations des Hauts du Val de Saône le samedi 5 septembre de 14h à 18h !
Entrée gratuite.
Organisé par la Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône.   .

Salle de convivialité En la Maladière Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 19 90 

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-08-12 par JUSSEY TOURISME

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