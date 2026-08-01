Une marche Gevigney-et-Mercey
samedi 22 août 2026 · Gevigney-et-Mercey
Informations pratiques
Gevigney-et-Mercey
Une marche
Gevigney-et-Mercey Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:30:00
fin : 2026-08-22 09:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez marcher à Gevigney et Mercey le samedi 22 août pour une petite boucle de 6km avec un départ de 9h30 à 10h30 ou pour une plus grande boucle de 12km avec un départ de 8h30 à 9h30. La marche est ouverte à tous avec une participation de 2€ par inscription.
Le départ et l’arrivé se feront au terrain de pétanque de Gevigney où vous attendras un apéritifs lors de votre retour.
Une buvette ainsi qu’un repas sont sur place.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 17 août aux numéros suivants 06 85 69 39 18 ou
06 40 05 65 60. .
Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 05 65 60
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English :
L’événement Une marche Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-08-04 par JUSSEY TOURISME