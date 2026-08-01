Informations pratiques

Gevigney-et-Mercey

Une marche

Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:30:00

fin : 2026-08-22 09:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez marcher à Gevigney et Mercey le samedi 22 août pour une petite boucle de 6km avec un départ de 9h30 à 10h30 ou pour une plus grande boucle de 12km avec un départ de 8h30 à 9h30. La marche est ouverte à tous avec une participation de 2€ par inscription.

Le départ et l’arrivé se feront au terrain de pétanque de Gevigney où vous attendras un apéritifs lors de votre retour.

Une buvette ainsi qu’un repas sont sur place.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 17 août aux numéros suivants 06 85 69 39 18 ou

06 40 05 65 60. .

Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 05 65 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une marche Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-08-04 par JUSSEY TOURISME