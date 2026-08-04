Informations pratiques

Hasparren

Forum des associations

Centre-bourg Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Profitez de la matinée pour aller à la rencontre des associations qui seront présentes en centre-ville de 09:00 à 12:30

(Repli salle Mendeala en cas d’intempéries) .

Centre-bourg Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque