AGENDA · Hasparren
Forum des associations Hasparren
samedi 5 septembre 2026 · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Forum des associations
Centre-bourg Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Profitez de la matinée pour aller à la rencontre des associations qui seront présentes en centre-ville de 09:00 à 12:30
(Repli salle Mendeala en cas d’intempéries) .
Centre-bourg Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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