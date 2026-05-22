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Forum des Associations Salle Omnisports de Madoreau Jard-sur-Mer

Forum des Associations Salle Omnisports de Madoreau Jard-sur-Mer samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Salle Omnisports de Madoreau

Adresse : Route de Madoreau

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Forum des Associations

Salle Omnisports de Madoreau Route de Madoreau Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

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Salle Omnisports de Madoreau Route de Madoreau Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Forum des Associations Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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