La Celle-Saint-Avant

Forum des associations

La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir les associations de notre commune.

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La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 00 23

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English :

Come and discover our local associations.

L’événement Forum des associations La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire