Forum des associations La Celle-Saint-Avant
Forum des associations La Celle-Saint-Avant samedi 5 septembre 2026.
La Celle-Saint-Avant
Forum des associations
La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les associations de notre commune.
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La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 00 23
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L’événement Forum des associations La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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