La Celle-Saint-Avant

Vendredis Cellois

3 Place du 8 Mai La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Concert et point de restauration et buvette.

Concert et point de restauration et buvette. .

3 Place du 8 Mai La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 00 23

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English :

Concert and refreshment point.

L’événement Vendredis Cellois La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire