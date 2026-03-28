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AGENDA · La Richardais

Forum des associations Salle omnisport Colette Besson La Richardais

vendredi 4 septembre 2026 · Salle omnisport Colette Besson · La Richardais

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle omnisport Colette Besson
Adresse
Rue des Étangs
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Forum des associations

Salle omnisport Colette Besson Rue des Étangs La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Vous êtes invités à venir rencontrer les associations Richardaisiennes le vendredi 04 septembre à partir de 17h00.   .

Salle omnisport Colette Besson Rue des Étangs La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90 

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English :

L’événement Forum des associations La Richardais a été mis à jour le 2026-08-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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