Forum des associations Salle omnisport Colette Besson La Richardais
vendredi 4 septembre 2026 · Salle omnisport Colette Besson · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Forum des associations
Salle omnisport Colette Besson Rue des Étangs La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Vous êtes invités à venir rencontrer les associations Richardaisiennes le vendredi 04 septembre à partir de 17h00. .
Salle omnisport Colette Besson Rue des Étangs La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90
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English :
L’événement Forum des associations La Richardais a été mis à jour le 2026-08-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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