Forum des associations Salle omnisport Colette Besson La Richardais

Informations pratiques

La Richardais

Forum des associations

Salle omnisport Colette Besson Rue des Étangs La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Vous êtes invités à venir rencontrer les associations Richardaisiennes le vendredi 04 septembre à partir de 17h00. .

Salle omnisport Colette Besson Rue des Étangs La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90

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English :

L’événement Forum des associations La Richardais a été mis à jour le 2026-08-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme