Soirée Salsa avec Lucia West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

Informations pratiques

La Richardais

Soirée Salsa avec Lucia West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Dansez sous les lumières scintillantes et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de la piste.

C’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs mémorables avec vos amis. Ne ratez pas cette soirée qui s’annonce déjà légendaire ! .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68

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English :

L’événement Soirée Salsa avec Lucia West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme