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AGENDA · La Richardais

Soirée Salsa avec Lucia West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

samedi 5 septembre 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue des Villes Billy
Adresse
Bowling West Parc
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Soirée Salsa avec Lucia West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Dansez sous les lumières scintillantes et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de la piste.

C’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs mémorables avec vos amis. Ne ratez pas cette soirée qui s’annonce déjà légendaire !   .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68 

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English :

L’événement Soirée Salsa avec Lucia West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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