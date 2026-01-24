Soirée Salsa avec Lucia West Parc Rue des Villes Billy La Richardais
samedi 5 septembre 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Soirée Salsa avec Lucia West Parc
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Dansez sous les lumières scintillantes et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de la piste.
C’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs mémorables avec vos amis. Ne ratez pas cette soirée qui s’annonce déjà légendaire ! .
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
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English :
L’événement Soirée Salsa avec Lucia West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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