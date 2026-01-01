Soirée Karaoké West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

Soirée Karaoké West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Venez prendre le micro !

Que vous soyez un chanteur en herbe ou un professionnel du micro, c’est l’occasion idéale de montrer vos talents et de vous amuser avec vos amis. Des classiques aux hits contemporains, choisissez vos chansons préférées et laissez-vous emporter par la musique.

Animé par Kévin. .

