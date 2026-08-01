Musée Manoli Atelier créatif Musée Manoli La Richardais
mercredi 19 août 2026 · Musée Manoli · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Musée Manoli Atelier créatif
Musée Manoli 9, rue Suet La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
ATELIER CRÉATIF FAIS MOI FONDRE
À la manière de Pierre Manoli et de ses Splatch en métal, découvrez une matière en pleine transformation. Ici, la cire fond, se colore, et se fige pour créer des formes inattendues. Expérimentez ce geste du sculpteur et composez une création originale en jouant avec les couleurs, les formes et les assemblages.
De 6 ans à 99 ans.
Réservation au 02 23 18 72 79 ou à museemanoli@manoli.org .
Musée Manoli 9, rue Suet La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 72 79
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English :
L’événement Musée Manoli Atelier créatif La Richardais a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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