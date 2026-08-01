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Musée Manoli Atelier créatif Musée Manoli La Richardais

mercredi 19 août 2026 · Musée Manoli · La Richardais

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Manoli
Adresse
9, rue Suet
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Musée Manoli Atelier créatif

Musée Manoli 9, rue Suet La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :
2026-08-19

ATELIER CRÉATIF FAIS MOI FONDRE

À la manière de Pierre Manoli et de ses Splatch en métal, découvrez une matière en pleine transformation. Ici, la cire fond, se colore, et se fige pour créer des formes inattendues. Expérimentez ce geste du sculpteur et composez une création originale en jouant avec les couleurs, les formes et les assemblages.

De 6 ans à 99 ans.

Réservation au 02 23 18 72 79 ou à museemanoli@manoli.org   .

Musée Manoli 9, rue Suet La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 72 79 

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English :

L’événement Musée Manoli Atelier créatif La Richardais a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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