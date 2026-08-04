Forum des associations Gymnase David Douillet Le Château-d’Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Forum des associations

Gymnase David Douillet Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 17:00:00

fin : 2026-09-09 19:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Trouve ton asso ! Les associations viennent présenter leurs activités et répondre à toutes vos questions.

Accès libre et gratuit.

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Gymnase David Douillet Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51 vanessa.parent@lechateaudoleron.fr

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English :

Find your organization! Organizations will be there to present their activities and answer all your questions.

Free admission.

L’événement Forum des associations Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes