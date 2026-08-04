Forum des associations Gymnase David Douillet Le Château-d’Oléron
mercredi 9 septembre 2026 · Gymnase David Douillet · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Forum des associations
Gymnase David Douillet Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:00:00
fin : 2026-09-09 19:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Trouve ton asso ! Les associations viennent présenter leurs activités et répondre à toutes vos questions.
Accès libre et gratuit.
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Gymnase David Douillet Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51 vanessa.parent@lechateaudoleron.fr
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English :
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Free admission.
L’événement Forum des associations Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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