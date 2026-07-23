Forum des associations Louverné
vendredi 4 septembre 2026 · Louverné
Informations pratiques
Louverné
Forum des associations
Rue nationale Louverné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Forum des association de Louverné
Habituellement programmé le samedi après-midi, le traditionnel Forum des associations change de formule cette année. Pour la rentrée 2026-2027, la municipalité et les clubs locaux vous donnent rendez-vous le vendredi en fin d’après-midi.
Venez nombreux à la rencontre de vos associations ! .
Rue nationale Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 10 08 accueil.mairie@louverne.fr
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English :
Louvern%E9 Association Forum
L’événement Forum des associations Louverné a été mis à jour le 2026-07-23 par LAVAL TOURISME