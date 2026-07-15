Les Estivales Salle des pléiades Louverné

Informations pratiques

Louverné

Les Estivales

Salle des pléiades Rue nationale Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Une soirée festive et familiale avec la compagnie Mismo, qui ouvrira le spectacle avec un univers burlesque mêlant humour et jonglage, suivie de l’Orchestre Génération, qui fera danser le public sur des rythmes entraînants.

Gratuit et ouvert à tous.

Restauration et buvette.

Une soirée festive et familiale avec la compagnie Mismo, qui ouvrira le spectacle avec un univers burlesque mêlant humour et jonglage, suivie de l’Orchestre Génération, qui fera danser le public sur des rythmes entraînants.

Gratuit et ouvert à tous.

Restauration et buvette assurés par le Comité d’animation. .

Salle des pléiades Rue nationale Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 10 08 accueil.mairie@louverne.fr

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English :

A festive, family-friendly evening with the Mismo troupe, which will open the show with a burlesque performance blending humor and juggling, followed by the Génération Orchestra, which will get the audience dancing to lively rhythms.

Free and open to everyone.

Food and refreshments available.

L’événement Les Estivales Louverné a été mis à jour le 2026-07-15 par LAVAL TOURISME