Informations pratiques

Louverné

Randonnée citoyenne

Parking des salles de sport Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 11:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Participez à une randonnée utile et agréable sur des sentiers balisés pinces et sacs fournis. Apportez vos gants. Ensemble, ramassons les déchets et prenons soin de notre environnement.

Un rafraîchissement convivial clôturera la matinée.

Participez à une randonnée utile et agréable sur des sentiers balisés pinces et sacs fournis. Apportez vos gants. Ensemble, ramassons les déchets et prenons soin de notre environnement.

Un rafraîchissement convivial clôturera la matinée. .

Parking des salles de sport Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 10 08 accueil.mairie@louverne.fr

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English :

Join us for a fun and meaningful cleanup hike along marked trails: litter pickers and bags will be provided. Please bring your own gloves. Together, let’s pick up trash and take care of our environment.

The morning will wrap up with some friendly refreshments.

L’événement Randonnée citoyenne Louverné a été mis à jour le 2026-07-30 par LAVAL TOURISME