Choco-lecture Médiathèque Louverné
jeudi 12 novembre 2026 · Médiathèque · Louverné
Informations pratiques
Louverné
Choco-lecture
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 17:00:00
fin : 2026-11-12 18:00:00
Date(s) :
2026-11-12
Profite d’un moment de partage sur les livres qui t’ont plu autour d’un petit goûter. Tous les types de livres sont autorisés !
De 8 à 12 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr
Profite d’un moment de partage sur les livres qui t’ont plu autour d’un petit goûter. Tous les types de livres sont autorisés !
De 8 à 12 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr
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English :
Enjoy a chance to share your favorite books over a light snack. All kinds of books are welcome!
Ages 8–12. Registration required (limited space) at 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr
L’événement Choco-lecture Louverné a été mis à jour le 2026-07-31 par LAVAL TOURISME
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