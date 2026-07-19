Forum des associations, marché d’été et feu d’artifice ! Complexe sportif du Fougeray L’Huisserie

Informations pratiques

L’Huisserie

Forum des associations, marché d’été et feu d’artifice !

Complexe sportif du Fougeray Chemin du Fougeray L’Huisserie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Une journée, trois rendez-vous incontournables ! Le complexe sportif de L’Huisserie accueillera le Forum des associations, un marché d’été animé et un feu d’artifice pour célébrer la fin de l’été dans une ambiance festive et familiale.

L’Huisserie célèbre la rentrée avec une journée festive entre forum des associations, marché d’été et feu d’artifice

La Ville de L’Huisserie donne rendez-vous aux habitants le [date à compléter] pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage. Entre vie associative, marché d’été, animations musicales et feu d’artifice, petits et grands pourront profiter d’un programme riche en animations au complexe sportif de L’Huisserie.

Le Forum des associations pour découvrir les acteurs de la vie locale

De 10 h 30 à 16 h, le Forum des associations ouvrira cette journée festive. Les visiteurs pourront rencontrer les nombreuses associations huisseroises, découvrir la diversité des activités proposées et échanger avec les bénévoles. Sport, culture, loisirs, solidarité… chacun pourra trouver une activité correspondant à ses envies pour cette nouvelle saison.

Un marché d’été convivial dès 16 h

À partir de 16 h, place au marché d’été. De nombreux exposants locaux investiront le complexe sportif pour faire découvrir leurs créations, leurs produits artisanaux et leurs spécialités gourmandes. Une belle occasion de mettre à l’honneur les savoir-faire du territoire et de soutenir les producteurs et artisans locaux.

L’ambiance sera assurée tout au long de la soirée par La Band’Allumés, qui fera vibrer le public avec un répertoire festif et entraînant. Les visiteurs seront invités à profiter de la piste de danse, ouverte à tous, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Les plus jeunes pourront s’amuser gratuitement sur une structure gonflable installée durant toute la durée du marché, tandis qu’une buvette et plusieurs espaces de restauration permettront à chacun de prolonger la soirée autour d’un verre ou d’un repas.

Un feu d’artifice pour clôturer la soirée

À 22 h 15, la journée s’achèvera par un feu d’artifice qui illuminera le ciel de L’Huisserie. Un rendez-vous attendu qui viendra conclure cette journée festive dans une ambiance familiale et conviviale.

À travers cet événement, la Ville de L’Huisserie souhaite mettre en lumière le dynamisme de son tissu associatif, valoriser les acteurs économiques locaux et offrir aux habitants un moment de rencontre et de partage avant la rentrée.

Informations pratiques

Lieu Complexe sportif de L’Huisserie

De 10 h 30 à 16 h Forum des associations

À partir de 16 h Marché d’été, animations musicales avec La Band’Allumés, restauration, buvette, structure gonflable et piste de danse

À 22 h 15 Feu d’artifice

Entrée libre Tout public. .

Complexe sportif du Fougeray Chemin du Fougeray L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 2 52 70 91 56 communication@lhuisserie.fr

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English :

One day, three must-see events! The L’Huisserie sports complex will host the Associations Fair, a lively flea market, and a fireworks display to celebrate the end of summer in a festive, family-friendly atmosphere.

L’événement Forum des associations, marché d’été et feu d’artifice ! L’Huisserie a été mis à jour le 2026-07-27 par LAVAL TOURISME