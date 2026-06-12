Cinéma en plein air Sur la route de papa L’Huisserie L’Huisserie
Cinéma en plein air Sur la route de papa L’Huisserie L’Huisserie dimanche 19 juillet 2026.
L’Huisserie
Cinéma en plein air Sur la route de papa L’Huisserie
Place des enfants de l’an 2000 L’Huisserie Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Sur la route de Papa de Nabil Aitakkaouai
Prêt à partir en vacances, Kamel se retrouve obligé de changer ses plans à la dernière minute pour prendre la route du Bled avec sa mère. À bord de la vieille Renault 21, un long périple commence pour Kamel et sa famille. Sur la route de son passé, les souvenirs et les rancœurs refont surface, révélant toute la beauté des liens qui les unissent.
• Mercredi 19 août 2026
•21:30 place des enfants de l’an 2000, rue des mines, L’Huisserie PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .
Place des enfants de l’an 2000 L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire
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English :
On the Road to Papa by Nabil Aitakkaouai
L’événement Cinéma en plein air Sur la route de papa L’Huisserie L’Huisserie a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME
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