Informations pratiques

L’Huisserie

Journée Bien-être

Maison Marguerite Écluse de port Rhingeard L’Huisserie Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:50:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Journée Bien Être au fil de l’eau

L’association @pauseenergie propose le 1er août 2026 dans la charmante maison éclusière de Marguerite plusieurs ateliers autour du bien être les pieds dans l’herbe avec

– Yoga du rire

– Relaxation sonore

– Pilates

– Munz Floor

Un repas fait maison sera concocté par la Maison de Marguerite ! De quoi satisfaire tout vos sens !

Inscription sur helloasso. .

Maison Marguerite Écluse de port Rhingeard L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 96 56 78 pauseetenergie@gmail.com

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English :

Well-Being Day Along the River

L’événement Journée Bien-être L’Huisserie a été mis à jour le 2026-07-06 par LAVAL TOURISME