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AGENDA · L'Huisserie

Journée Bien-être L’Huisserie

samedi 1 août 2026 · L'Huisserie

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:50:00
Adresse
Maison Marguerite Écluse de port Rhingeard
Ville
53970 L'Huisserie
Département
Mayenne
Tarif
15 15 15

L’Huisserie

Journée Bien-être

Maison Marguerite Écluse de port Rhingeard L’Huisserie Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:50:00
fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Journée Bien Être au fil de l’eau
L’association @pauseenergie propose le 1er août 2026 dans la charmante maison éclusière de Marguerite plusieurs ateliers autour du bien être les pieds dans l’herbe avec

– Yoga du rire
– Relaxation sonore
– Pilates
– Munz Floor

Un repas fait maison sera concocté par la Maison de Marguerite ! De quoi satisfaire tout vos sens !

Inscription sur helloasso.   .

Maison Marguerite Écluse de port Rhingeard L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 96 56 78  pauseetenergie@gmail.com

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English :

Well-Being Day Along the River

L’événement Journée Bien-être L’Huisserie a été mis à jour le 2026-07-06 par LAVAL TOURISME

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