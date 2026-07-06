Journée Bien-être L’Huisserie
samedi 1 août 2026 · L'Huisserie
Informations pratiques
L’Huisserie
Journée Bien-être
Maison Marguerite Écluse de port Rhingeard L’Huisserie Mayenne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:50:00
fin : 2026-08-01 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Journée Bien Être au fil de l’eau
L’association @pauseenergie propose le 1er août 2026 dans la charmante maison éclusière de Marguerite plusieurs ateliers autour du bien être les pieds dans l’herbe avec
– Yoga du rire
– Relaxation sonore
– Pilates
– Munz Floor
Un repas fait maison sera concocté par la Maison de Marguerite ! De quoi satisfaire tout vos sens !
Inscription sur helloasso. .
Maison Marguerite Écluse de port Rhingeard L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 96 56 78 pauseetenergie@gmail.com
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English :
Well-Being Day Along the River
L’événement Journée Bien-être L’Huisserie a été mis à jour le 2026-07-06 par LAVAL TOURISME
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