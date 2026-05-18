Soirée aux étoiles L’Huisserie
Soirée aux étoiles L’Huisserie mardi 21 juillet 2026.
L’Huisserie
Soirée aux étoiles
L’Huisserie Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Curieux.se de savoir ce qui se trouve au-delà de notre planète ?
Venez avec nous contempler les diamants accrochés dans la voûte céleste. .
L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Curious about what lies beyond our planet?
L’événement Soirée aux étoiles L’Huisserie a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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