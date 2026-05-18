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Soirée aux étoiles L’Huisserie

Soirée aux étoiles L’Huisserie mardi 21 juillet 2026.

Ville : 53970 L'Huisserie

Département : Mayenne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

L’Huisserie

Soirée aux étoiles

L’Huisserie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Curieux.se de savoir ce qui se trouve au-delà de notre planète ?
Venez avec nous contempler les diamants accrochés dans la voûte céleste.   .

L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50  environnement@agglo-laval.fr

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English :

Curious about what lies beyond our planet?

L’événement Soirée aux étoiles L’Huisserie a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME

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