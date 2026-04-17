Forum des Associations rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Forum des Associations

rue des sports Complexe de la vigne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Journée de rencontre avec les associations sportives, culturelles, festives, environnementales locales.

Venez choisir vos activités pour la saison 2025-2026 ! .

rue des sports Complexe de la vigne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Forum des Associations Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44