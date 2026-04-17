AGENDA · Mesquer
Forum des Associations rue des sports Mesquer
samedi 5 septembre 2026 · rue des sports · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Forum des Associations
rue des sports Complexe de la vigne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Journée de rencontre avec les associations sportives, culturelles, festives, environnementales locales.
Venez choisir vos activités pour la saison 2025-2026 ! .
rue des sports Complexe de la vigne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Forum des Associations Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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