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AGENDA · Mesquer

Forum des Associations rue des sports Mesquer

samedi 5 septembre 2026 · rue des sports · Mesquer

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
rue des sports
Adresse
Complexe de la vigne
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Forum des Associations

rue des sports Complexe de la vigne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Journée de rencontre avec les associations sportives, culturelles, festives, environnementales locales.
Venez choisir vos activités pour la saison 2025-2026 !   .

rue des sports Complexe de la vigne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Forum des Associations Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

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