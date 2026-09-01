AGENDA · Montmartin-sur-Mer
Forum des associations Espace culturel Montmartin-sur-Mer
samedi 12 septembre 2026 · Espace culturel · Montmartin-sur-Mer
Informations pratiques
Montmartin-sur-Mer
Forum des associations
Espace culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Forum des associations à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer. .
Espace culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 17 31 07 aurelie.fautrat@montmartin-sur-mer.fr
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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