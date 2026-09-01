Forum des associations Espace culturel Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

Forum des associations

Espace culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Forum des associations à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer. .

Espace culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 17 31 07 aurelie.fautrat@montmartin-sur-mer.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme