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AGENDA · Montmartin-sur-Mer

Forum des associations Espace culturel Montmartin-sur-Mer

samedi 12 septembre 2026 · Espace culturel · Montmartin-sur-Mer

Forum des associations Espace culturel Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace culturel
Adresse
14 Rue du Clos
Ville
50590 Montmartin-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Montmartin-sur-Mer

Forum des associations

Espace culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Forum des associations à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer.   .

Espace culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 17 31 07  aurelie.fautrat@montmartin-sur-mer.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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