Informations pratiques

Nanteuil-le-Haudouin

Forum des associations

Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum, c’est l’occasion de s’inscrire à une activité mais aussi de rencontrer les bénévoles associatifs de la ville, qui animeront ce rendez-vous annuel.

Que ce soit pour les loisirs, le sport, l’entraide, la Culture, chacune des associations présentes aura à cœur de vous accueillir et de vous conseiller, en fonction de vos envies.

De nombreuses démonstrations et initiations se dérouleront tout au long de la journée.

Le Forum, c’est l’occasion de s’inscrire à une activité mais aussi de rencontrer les bénévoles associatifs de la ville, qui animeront ce rendez-vous annuel.

Que ce soit pour les loisirs, le sport, l’entraide, la Culture, chacune des associations présentes aura à cœur de vous accueillir et de vous conseiller, en fonction de vos envies.

De nombreuses démonstrations et initiations se dérouleront tout au long de la journée. .

Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

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English :

The Forum is an opportunity not only to sign up for an activity but also to meet the city’s community volunteers, who will be leading this annual event.

Whether you’re interested in recreation, sports, community support, or culture, each of the participating organizations will be happy to welcome you and offer advice based on your interests.

Numerous demonstrations and introductory sessions will take place throughout the day.

L’événement Forum des associations Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Valois