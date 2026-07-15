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AGENDA · Neulliac

Forum des Associations Neulliac

samedi 12 septembre 2026 · Neulliac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Salle Émeraude
Ville
56300 Neulliac
Département
Morbihan
Tarif

Neulliac

Forum des Associations

Salle Émeraude Neulliac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez découvrir les nombreuses associations de la commune, rencontrer leurs bénévoles, échanger sur leurs activités et trouver celle qui correspond à vos envies sport, culture, loisirs, solidarité, patrimoine et bien d’autres.
Que vous souhaitiez pratiquer une nouvelle activité, vous engager dans la vie associative ou simplement vous informer, ce rendez-vous est fait pour vous.
Entrée libre.   .

Salle Émeraude Neulliac 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 60 14 

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English :

L’événement Forum des Associations Neulliac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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