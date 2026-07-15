Forum des Associations Neulliac
samedi 12 septembre 2026 · Neulliac
Informations pratiques
Neulliac
Forum des Associations
Salle Émeraude Neulliac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir les nombreuses associations de la commune, rencontrer leurs bénévoles, échanger sur leurs activités et trouver celle qui correspond à vos envies sport, culture, loisirs, solidarité, patrimoine et bien d’autres.
Que vous souhaitiez pratiquer une nouvelle activité, vous engager dans la vie associative ou simplement vous informer, ce rendez-vous est fait pour vous.
Entrée libre. .
Salle Émeraude Neulliac 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 60 14
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English :
L’événement Forum des Associations Neulliac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté