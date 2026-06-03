Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum des associations Nieul-le-Dolent

Forum des associations Nieul-le-Dolent samedi 29 août 2026.

Adresse : Rue Armand Calleau

Ville : 85430 Nieul-le-Dolent

Département : Vendée

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Nieul-le-Dolent

Forum des associations

Rue Armand Calleau Nieul-le-Dolent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :
2026-08-29

  .

Rue Armand Calleau Nieul-le-Dolent 85430 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 07 90 92  mairie@nieul-le-dolent.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des associations Nieul-le-Dolent a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays des Achards

À voir aussi à Nieul-le-Dolent (Vendée)