Informations pratiques

Nieul-le-Dolent

Les Hivernales Paisible retraite

Salle du Cercle 13 rue Jean Blanchet Nieul-le-Dolent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 21:45:00

Date(s) :

2026-10-09

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Salle du Cercle 13 rue Jean Blanchet Nieul-le-Dolent 85430 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Les Hivernales Paisible retraite Nieul-le-Dolent a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays des Achards