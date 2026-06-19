Forum des associations rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron

dimanche 6 septembre 2026 · rue de la libération · Saint-Denis-d'Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Forum des associations

rue de la libération Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez à la rencontre des associations sportives et culturelles locales

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rue de la libération Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

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English :

Come to the gathering of local sports and cultural organizations

L’événement Forum des associations Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes