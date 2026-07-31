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AGENDA · Saint-Maurice-de-Lignon

Forum des Associations Saint-Maurice-de-Lignon

vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Maurice-de-Lignon

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
43200 Saint-Maurice-de-Lignon
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Maurice-de-Lignon

Forum des Associations

Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 22:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Retrouvez les associations de 18h à 22h à la salle des fêtes.
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Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 31 32 

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English :

Come meet the organizations from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. at the community hall.

L’événement Forum des Associations Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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