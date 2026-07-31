Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Forum des Associations

Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 22:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Retrouvez les associations de 18h à 22h à la salle des fêtes.

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Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 31 32

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English :

Come meet the organizations from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. at the community hall.

L’événement Forum des Associations Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire