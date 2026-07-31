Forum des Associations Saint-Maurice-de-Lignon
vendredi 4 septembre 2026 · Saint-Maurice-de-Lignon
Informations pratiques
Saint-Maurice-de-Lignon
Forum des Associations
Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Retrouvez les associations de 18h à 22h à la salle des fêtes.
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Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 31 32
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English :
Come meet the organizations from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. at the community hall.
L’événement Forum des Associations Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire