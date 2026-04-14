Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Saint-Maurice-de-Lignon
Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Saint-Maurice-de-Lignon lundi 31 août 2026.
Saint-Maurice-de-Lignon
Ateliers nature femmes enceintes
lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 09:30:00
fin : 2026-08-31 11:30:00
Date(s) :
2026-08-31
Lacher les peurs pour retrouver la confiance
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lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com
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English :
Let go of fears to regain confidence
L’événement Ateliers nature femmes enceintes Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire