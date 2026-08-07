Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Nuit du jeu spécial Halloween

salle Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Entrez dans la nuit la plus terrifiante de l’année ! Jeux, enquêtes, défis et mystères vous attendent. Venez déguisés ou maquillés ! Buvette (sans alcool), repas partagé (chacun apporte un plat) et concours de déguisement pour enfants et adultes.

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salle Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 71 99 ludistrolls@gmail.com

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English :

Step into the most terrifying night of the year! Games, investigations, challenges, and mysteries await you. Come in costume or with makeup! Refreshments (non-alcoholic), potluck dinner (everyone brings a dish), and a costume contest for kids and adults.

L’événement Nuit du jeu spécial Halloween Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire