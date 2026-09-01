Circuit Patrimonial Sur les Pas des Maubourg Place du Prénat Saint-Maurice-de-Lignon

Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Circuit Patrimonial Sur les Pas des Maubourg

Place du Prénat Départ depuis le centre bourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ce parcours pédestre de 45 min (2 km) permet de découvrir une facette historique de Saint-Maurice de Lignon. 7 panneaux disséminés sur le parcours vous feront connaître l’histoire de la famille Latour Maubourg intimement liée à la commune. Visite libre.

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Place du Prénat Départ depuis le centre bourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 33 74

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English :

This 45-minute (2 km) walking tour offers a glimpse into a historical aspect of Saint-Maurice de Lignon. Seven information panels along the route will introduce you to the history of the Latour Maubourg family, which is closely tied to the town. Self-guided tour.

L’événement Circuit Patrimonial Sur les Pas des Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire