Circuit Patrimonial Sur les Pas des Maubourg Place du Prénat Saint-Maurice-de-Lignon
samedi 19 septembre 2026 · Place du Prénat · Saint-Maurice-de-Lignon
Informations pratiques
Saint-Maurice-de-Lignon
Circuit Patrimonial Sur les Pas des Maubourg
Place du Prénat Départ depuis le centre bourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ce parcours pédestre de 45 min (2 km) permet de découvrir une facette historique de Saint-Maurice de Lignon. 7 panneaux disséminés sur le parcours vous feront connaître l’histoire de la famille Latour Maubourg intimement liée à la commune. Visite libre.
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Place du Prénat Départ depuis le centre bourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 33 74
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English :
This 45-minute (2 km) walking tour offers a glimpse into a historical aspect of Saint-Maurice de Lignon. Seven information panels along the route will introduce you to the history of the Latour Maubourg family, which is closely tied to the town. Self-guided tour.
L’événement Circuit Patrimonial Sur les Pas des Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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