Informations pratiques

Saint-Père-en-Retz

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle de La Bergerie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

2e Forum des associations de l’année samedi 5 septembre Salle de la Bergerie

Après un premier Forum des associations organisé en juin dernier, un second rendez-vous associatif est proposé aux Péréziens le samedi 5 septembre 2026, de 9 h à 13 h, à la salle de la Bergerie.

Ce nouveau forum sera l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif de la commune.

25 associations ont répondu à l’appel de la municipalité et seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités.

Que vous soyez à la recherche d’une activité culturelle, artistique, de loisirs, de détente ou sportive pour la saison 2026-2027, venez rencontrer les bénévoles, découvrir les différentes activités et vous inscrire pour la nouvelle saison.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour préparer votre rentrée et trouver l’activité qui vous correspond !

Samedi 5 septembre 2026, de 9 h à 13 h Salle de la Bergerie.

Entrée libre. .

Salle de La Bergerie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint Brevin