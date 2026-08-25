FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Père-en-Retz
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Père-en-Retz
Informations pratiques
Saint-Père-en-Retz
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle de La Bergerie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
2e Forum des associations de l’année samedi 5 septembre Salle de la Bergerie
Après un premier Forum des associations organisé en juin dernier, un second rendez-vous associatif est proposé aux Péréziens le samedi 5 septembre 2026, de 9 h à 13 h, à la salle de la Bergerie.
Ce nouveau forum sera l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif de la commune.
25 associations ont répondu à l’appel de la municipalité et seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités.
Que vous soyez à la recherche d’une activité culturelle, artistique, de loisirs, de détente ou sportive pour la saison 2026-2027, venez rencontrer les bénévoles, découvrir les différentes activités et vous inscrire pour la nouvelle saison.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour préparer votre rentrée et trouver l’activité qui vous correspond !
Samedi 5 septembre 2026, de 9 h à 13 h Salle de la Bergerie.
Entrée libre. .
Salle de La Bergerie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr
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English :
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint Brevin
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