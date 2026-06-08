Forum des associations Salle de l’espérance Saint-Quay-Portrieux samedi 5 septembre 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Forum des associations

Salle de l’espérance Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations

Loisirs créatifs, culture, sports, solidarité…

Une quarantaine d’associations présentes. Gymnase l’Espérance et la salle Le Celtic de 10h à 15h. .

Salle de l’espérance Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80

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English :

L’événement Forum des associations Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme