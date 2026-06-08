Forum des associations Salle de l’espérance Saint-Quay-Portrieux
Forum des associations Salle de l’espérance Saint-Quay-Portrieux samedi 5 septembre 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Forum des associations
Salle de l’espérance Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations
Loisirs créatifs, culture, sports, solidarité…
Une quarantaine d’associations présentes. Gymnase l’Espérance et la salle Le Celtic de 10h à 15h. .
Salle de l’espérance Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80
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English :
L’événement Forum des associations Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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