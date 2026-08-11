FORUM DES ASSOCIATIONS Sainte-Foy-de-Peyrolières
dimanche 6 septembre 2026 · Sainte-Foy-de-Peyrolières
Informations pratiques
Sainte-Foy-de-Peyrolières
FORUM DES ASSOCIATIONS
CHÂTEAU D’EAU Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Forum des Associations venez retrouver plus de 20 associations actives sur la commune
Forum des Associations venez retrouver plus de 20 associations actives sur la commune .
CHÂTEAU D’EAU Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Associations Fair: Come meet more than 20 active organizations in the town
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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